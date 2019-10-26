Зеленский назначил нового главу Луганской областной администрации

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Гайдая главой Луганской областной государственной администрации (ОГА). Указ опубликован на сайте президента.

«Назначить Гайдая Сергея Владимировича главой Луганской областной государственной администрации», — говорится в документе. Ранее Зеленский уволил с должности главы Луганской ОГА Виталия Комарницкого.

Как сообщает Delo.ua, Сергей Гайдай ранее был главой Мукачевского района Закарпатской области. Он также работал в Обуховской районной государственной администрации и в Киевском городском совете.

В июне Зеленский подписал указ об отстранении от должностей 15 глав региональных администраций, в том числе Киевской, Херсонской, Одесской, Львовской и Хмельницкой областей. Тогда же глава государства назначил губернатором Луганской области Виталия Комарницкого, который с 2010 года был депутатом облсовета от Партии регионов.