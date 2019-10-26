На зеленой ветке московского метро произошел сбой из-за падения пассажира

В Москве временно останавливали движение поездов на Замоскворецкой линии метро от «Автозаводской» до «Белорусской». Сбой произошел из-за оказавшегося на путях человека, сообщается в аккаунте столичной подземки в Twitter.

В обратном направлении движение осуществлялось с увеличенными интервалами. Движение поездов уже восстановили и ввели в график.

«Напоминаем о необходимости соблюдения правил пользования метро и личной безопасности. Спускаться на пути метрополитена категорически запрещено», — отметили в метрополитене.

24 октября сбой в движении поездов произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро. Движения временно не было между станциями «Савеловская» и «Алтуфьево», а в обратном направлении поезда ходили с увеличенными интервалами. Причиной также был упавший на пути пассажир.