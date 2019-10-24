На серой ветке московского метро произошел сбой из-за упавшего пассажира

На Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро пассажир упал на пути, нет движения поездов от станции «Савеловская» до «Алтуфьево», в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, сообщается на странице метрополитена в Twitter.

«Нет движения поездов от «Савеловской» до «Алтуфьево» из-за пассажира на пути», — говорится в сообщении.

Сообщение о сбое появилось в 10:49 мск. В 11:13 мск метрополитен объявил, что движение между «Савеловской» и Алтуфьево» восстановлено и вводится в график.

22 октября пассажир упал под прибывающий поезд на станции «Беговая» Таганско-Краснопресненской линии метро. После инцидента движение от «Баррикадной» до «Октябрьского поля» было временно прервано.