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Бизнес ,  
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Белорусская компания поставит калийные удобрения в Индию

Белорусская калийная компания (БКК) подписала контракт с индийской IPL на поставку калийных удобрений по цене $280 за тонну. Об этом сообщается на сайте БКК.

В компании заявили, что соглашение будет способствовать увеличению спроса у индийских фермеров. В БКК добавили, что цена отражает сложившуюся ситуацию на рынке и создает перспективу для развития бизнеса по производству удобрений во всех ключевых регионах.

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С сентября 2018 года по июнь 2019-го белорусская компания продавала калийные удобрения своему индийскому партнеру по цене $290 за тонну. Тогда в БКК отмечали, что эта цена превышает стоимость тонны удобрений в предыдущем контракте на $50, и называли этот рост справедливым.

По этой же цене БКК продавала удобрения консорциуму китайских покупателей (Sinochem, CNAMPGC, CNOOC) с прошлого года по июнь 2019-го. В компании отмечали, что переговоры были сложными и продолжительными. Гендиректор БКК Елена Кудрявец заявляла, что стоимость удобрений выросла на 25%.

В конце октября дочерняя компания «Уралкалия» подписала контракт с индийской IPL на поставку хлористого калия. Его срок — с октября 2019 года по март 2020-го. В компании отметили, что цена справедливо отражает конъюнктуру на рынке, однако конкретные цифры не назвали.

Теги: БКК, Индия, контракт, удобрения
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