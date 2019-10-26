Белорусская компания поставит калийные удобрения в Индию

Белорусская калийная компания (БКК) подписала контракт с индийской IPL на поставку калийных удобрений по цене $280 за тонну. Об этом сообщается на сайте БКК.

В компании заявили, что соглашение будет способствовать увеличению спроса у индийских фермеров. В БКК добавили, что цена отражает сложившуюся ситуацию на рынке и создает перспективу для развития бизнеса по производству удобрений во всех ключевых регионах.

С сентября 2018 года по июнь 2019-го белорусская компания продавала калийные удобрения своему индийскому партнеру по цене $290 за тонну. Тогда в БКК отмечали, что эта цена превышает стоимость тонны удобрений в предыдущем контракте на $50, и называли этот рост справедливым.

По этой же цене БКК продавала удобрения консорциуму китайских покупателей (Sinochem, CNAMPGC, CNOOC) с прошлого года по июнь 2019-го. В компании отмечали, что переговоры были сложными и продолжительными. Гендиректор БКК Елена Кудрявец заявляла, что стоимость удобрений выросла на 25%.