«Беларуськалий» повысил цены на сырье для Китая на 25%

Белорусская калийная компания (БКК), которая является трейдером «Беларуськалия», достигла соглашения с консорциумом китайских покупателей (Sinochem, CNAMPGC, CNOOC) об установлении цены на поставку хлоркалия на уровне $290 за тонну на условиях CFR по июнь 2019 года. Об этом сообщается на сайте компании.
Как отметила гендиректор БКК Елена Кудрявец, цена выросла на 25%, и такой уровень поможет обеспечить дальнейшее развитие рынка КНР и мирового рынка в целом.
Цена для Китая соответствует цене заключенного в конце августа контракта с индийской IPL. Как отметила БКК, повышение цены предыдущего контракта является справедливым, так как отражает рыночную конъюнктуру и перспективы. «Интерфакс» уточняет, что традиционно КНР получала скидку $10–15 за тонну, так как является более крупным контрактным рынком.
Белорусская калийная компания была основана в 2013 году, она является экспортером калийных удобрений производства «Беларуськалия».