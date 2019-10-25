«Уралкалий» заключил соглашение о поставке хлористого калия в Индию

«Уралкалий» заключил соглашение о поставке хлористого калия в Индию

Дочерняя компания ПАО «Уралкалий» подписала контракт о поставке хлористого калия в Индию, говорится в сообщении, поступившем в РБК.

В качестве партнера компании «Уралкалий Трейдинг» выступила IPL — крупнейший индийский импортер минеральных удобрений. Срок контракта — с октября 2019 года по март 2020 года.

«Цена нового индийского контракта, традиционно являющегося одним из ключевых ценовых ориентиров, справедливо отражает текущую конъюнктуру на мировом калийном рынке», — сообщил генеральный директор «Уралкалий Трейдинг» Александр Терлецкий.

В сентябре прошлого года гендиректор ПАО «Уралкалий» Дмитрий Осипов анонсировал готовность запустить на территории Индии пилотный проект, который продемонстрирует положительный эффект от комплексного применения минеральных удобрений.

На днях ПАО «Уралкалий» сообщило об успешном размещении еврооблигаций на общую сумму $500 млн. Ставка купона по облигациям установлена на уровне 4% годовых. Еврооблигации будут торговаться на бирже Euronext в Дублине в секции регулируемого рынка и в форме Loan Participation Notes, пояснили в компании.