Путин обсудил с членами Совбеза договоренности с Турцией по Сирии

Путин обсудил с членами Совбеза договоренности с Турцией по Сирии

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором обсудил ситуацию в Сирии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по реализации меморандума, согласованного между лидерами России и Турции, и по ситуации в Сирии», — говорится в сообщении.

В совещании участвовали премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также секретарь Совбеза Николай Патрушев, руководитель президентской администрации Антон Вайно, министр обороны Сергей Шойгу и главы других ведомств.

Президент также рассказал участникам встречи о содержании контактов, которые состоялись на саммите Россия — Африка, и обсудил с ними актуальные темы внутрироссийской повестки.