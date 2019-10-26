Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 октября
USD ЦБ: 64 (+0,14) Quote, 25 окт, 13:41
Курс евро на 26 октября
EUR ЦБ: 71,12 (-0,02) Quote, 25 окт, 13:41
Пенсионеры в Новокузнецке попытались открыть сейф и устроили взрыв Общество, 16:42 Зеленский приехал в Донбасс и поспорил с добровольцами Политика, 16:32 На зеленой ветке московского метро произошел сбой из-за падения пассажира Общество, 16:26 В Пермском крае с радаров пропал легкомоторный самолет Общество, 16:17 Белорусская компания поставит калийные удобрения в Индию Бизнес, 16:07 Зобнин восстановился после травмы перед дерби «Спартака» с «Локомотивом» Спорт, 15:35 Путин обсудил с членами Совбеза договоренности с Турцией по Сирии Политика, 15:26 SANA сообщила о возвращении американской колонны в Сирию из Ирака Политика, 15:16 Участник шоу «Голос» объяснил ситуацию с Сюткиным Общество, 15:02 Умер работавший с ансамблем «Песняры» композитор Олег Молчан Общество, 14:51 На матче молодежного первенства РПЛ в Грозном произошла массовая драка Спорт, 14:39 В Госдуме прокомментировали позицию Украины по возвращению России в ПАСЕ Политика, 14:36 После взрыва газа в кафе в Улан-Удэ возбудили дело Общество, 14:32 СМИ узнали подробности нападения солдата на сослуживцев в Забайкалье Общество, 14:27
Политика ,  
0 
Путин обсудил с членами Совбеза договоренности с Турцией по Сирии

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором обсудил ситуацию в Сирии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по реализации меморандума, согласованного между лидерами России и Турции, и по ситуации в Сирии», — говорится в сообщении.

Политика
Путин и Эрдоган договорились по Сирии. Главное

В совещании участвовали премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также секретарь Совбеза Николай Патрушев, руководитель президентской администрации Антон Вайно, министр обороны Сергей Шойгу и главы других ведомств.

Президент также рассказал участникам встречи о содержании контактов, которые состоялись на саммите Россия — Африка, и обсудил с ними актуальные темы внутрироссийской повестки.

Политика
Минобороны Турции заявило о плановой реализации договоренностей с Путиным

22 октября российский лидер провел переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. В соответствии с согласованным меморандумом Турция прекратила военную операцию в Сирии, а Россия ввела военную полицию для патрулирования сирийско-турецкой границы.

Теги: Владимир Путин, Совбез, Сирия, Турция
Материалы по теме
Путин созвал совещание Совбеза России из-за обострения ситуации в Сирии
Политика
Путин и Эрдоган договорились по Сирии. Главное
Политика
Минобороны Турции заявило о плановой реализации договоренностей с Путиным
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter