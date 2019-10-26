Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 октября
USD ЦБ: 64 (+0,14) Quote, 25 окт, 13:41
Курс евро на 26 октября
EUR ЦБ: 71,12 (-0,02) Quote, 25 окт, 13:41
Участник шоу «Голос» объяснил ситуацию с Сюткиным Общество, 15:02 Умер работавший с ансамблем «Песняры» композитор Олег Молчан Общество, 14:51 На матче молодежного первенства РПЛ в Грозном произошла массовая драка Спорт, 14:39 В Госдуме прокомментировали позицию Украины по возвращению России в ПАСЕ Политика, 14:36 После взрыва газа в кафе в Улан-Удэ возбудили дело Общество, 14:32 СМИ узнали подробности нападения солдата на сослуживцев в Забайкалье Общество, 14:27 На Филиппинах выбрали победительницу конкурса красоты «Мисс Земля-2019» Общество, 14:16 Захарова назвала возвращение Бутиной завершением шедшей 1,5 года драмы Политика, 14:02 Глава Крыма заявил об отсутствии тем для разговора с Зеленским Политика, 13:57 В одной из башен «Москва-Сити» произошло задымление Общество, 13:45 СК опубликовал видео с места ДТП на Алтае с восемью погибшими Общество, 13:43 Футболист Тарасов подал в суд на бывшую жену Общество, 13:32 Спонтанное автопутешествие: с кем, куда и что взять с собой РБК и Subaru, 13:18 Фигуристка Медведева избежала травмы после падения на Гран-при Канады Спорт, 13:18
Общество ,  
0 
После взрыва газа в кафе в Улан-Удэ возбудили дело

Управление Следственного комитета по Бурятии возбудило уголовное дело после взрыва газа и пожара в кафе в Улан-Удэ, где пострадали 12 человек. Дело заведено по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда), сообщается на сайте регионального управления.

По данным следствия, 26 октября за час до открытия в заведение пришли работники и начали готовить. Они включили плиты и через несколько минут почувствовали запах газа. Работники кафе попытались сами устранить утечку газа, не обратившись к специалистам. Когда концентрация газа стала предельной, из-за открытого огня на плитах началось воспламенение.

В результате 12 сотрудников кафе, среди которых был 17-летний подросток, получили травмы. Сейчас они находятся в больнице. Ранее сообщалось, что один из пострадавших находится в состоянии комы. По данным Минздрава Бурятии, сотрудники кафе поступили в больницу с ожогами и оглушением от взрывной волны.

Как сообщали в региональном главке МЧС, посетителей в момент пожара в кафе не было. В результате возгорания на площади 2 кв. м были разрушены внутренние перегородки, остекление и входная дверь. В мэрии Улан-Удэ заявили, что, по предварительной версии, взрыв кафе произошел из-за нарушения правил эксплуатации бытового газа.

Теги: Бурятия, кафе, Улан-Удэ, взрыв газа
Материалы по теме
Мэрия Бурятии назвала возможную причину взрыва газа в кафе
Общество
Число пострадавших при взрыве газа в кафе Улан-Удэ возросло до 12 человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter