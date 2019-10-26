После взрыва газа в кафе в Улан-Удэ возбудили дело

Управление Следственного комитета по Бурятии возбудило уголовное дело после взрыва газа и пожара в кафе в Улан-Удэ, где пострадали 12 человек. Дело заведено по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда), сообщается на сайте регионального управления.

По данным следствия, 26 октября за час до открытия в заведение пришли работники и начали готовить. Они включили плиты и через несколько минут почувствовали запах газа. Работники кафе попытались сами устранить утечку газа, не обратившись к специалистам. Когда концентрация газа стала предельной, из-за открытого огня на плитах началось воспламенение.

В результате 12 сотрудников кафе, среди которых был 17-летний подросток, получили травмы. Сейчас они находятся в больнице. Ранее сообщалось, что один из пострадавших находится в состоянии комы. По данным Минздрава Бурятии, сотрудники кафе поступили в больницу с ожогами и оглушением от взрывной волны.

Как сообщали в региональном главке МЧС, посетителей в момент пожара в кафе не было. В результате возгорания на площади 2 кв. м были разрушены внутренние перегородки, остекление и входная дверь. В мэрии Улан-Удэ заявили, что, по предварительной версии, взрыв кафе произошел из-за нарушения правил эксплуатации бытового газа.