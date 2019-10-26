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Число пострадавших при взрыве газа в кафе Улан-Удэ возросло до 12 человек

Число пострадавших при взрыве бытового газа в кафе Улан-Уде увеличилось до 12 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра здравоохранения Бурятии Наталью Бухольцеву.

Ранее сообщалось о семи пострадавших.

«12 человек пострадало, один ребенок в реанимации, 17 лет, в Детской республиканской больнице», — заявила она.

Бухольцева добавила, что в реанимации на этапе обследования находится еще один взрослый. По ее словам, в больницу поступили, в основном, с ожогами и оглушением от взрывной волны. Еще пять человек отказались от госпитализации.

В сообщении СУСК России по Республике Бурятии говорится, что один пострадавших находится в состоянии комы.

О взрыве стало известно утром 26 октября. По данным регионального главка МЧС, посетителей в момент происшествия в кафе не было. Пожарным удалось ликвидировать возгорание площадью 2 кв.м. В результате были разрушены внутренние перегородки, остекление и входная дверь.

По данному факту следователи проводят доследственную проверку, в ходе которой они осматривают место происшествия. В ближайшее время сотрудники правоохранительных органов изучат документацию, связанную с обеспечением техники безопасности в заведении общественного питания.

Теги: Улан-Удэ, пострадавшие, взрыв, газ, кафе
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