Мэрия Бурятии назвала возможную причину взрыва газа в кафе

Взрыв в кафе в Улан-Удэ произошел, по предварительной версии, из-за нарушения правил эксплуатации бытового газа. Об этом сообщила администрация города в Facebook.

«Предварительная причина взрыва — нарушение правил эксплуатации бытового газа», — говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что взрыв произошел в помещении Ethno Cafe на улице Ленина.

Информация о происшествии поступила в региональное ГУ МЧС в 08:41 (3:41 мск). По прибытию пожарных было установлено, что на кухне взорвался газовый баллон. Возгорание площадью 2 кв. м ликвидировали.

В результате инцидента были госпитализированы 12 человек, включая несовершеннолетнего. Один взрослый и 17-летний юноша находятся в реанимации. Еще пять человек от госпитализации отказались. В больницу поступили, в основном, пострадавшие с ожогами и оглушением от взрывной волны.