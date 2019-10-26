Общество , 26 окт, 12:08
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Перевернувшийся грузовик перекрыл участок Киевского шоссе в Новой Москве
На Киевском шоссе в Новой Москве перевернулся грузовой автомобиль с щебнем, сообщили «РИА Новости» в столичном управлении ГИБДД.
Авария произошла на 32 км трассы, водитель не справился с управлением. Он получил травмы, мужчину доставили в больницу.
По словам собеседника агентства, рассыпавшийся щебень перекрыл две полосы шоссе, движение затруднено.
На МКАД 23 августа перевернулась фура, из-за чего пять из шести полос на внутренней стороне в районе Осташковского шоссе были перекрыты.