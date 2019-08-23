Фура перевернулась и затруднила движение на МКАД

ДТП с участием грузовика произошло в районе Осташковского шоссе, в связи с чем на данном участке наблюдается затрудненное движение транспорта. Эту информацию агентству городских новостей «Москва» подтвердили в пресс-службе столичного отделения ГИБДД России.

«На 91 км внутренней стороны МКАД в результате опрокидывания фуры затруднено движение транспорта», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, данных о погибших и пострадавших в результате опрокидывания автомобиля не поступало.