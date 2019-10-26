Бразилия отказалась признать результаты выборов в Боливии

Блазилия не признает результаты выборов президента Боливии на данном этапе, пока не завершится их полная проверка. Об этом сообщил бразильский МИД в Twitter.

«Учитывая переговоры, которые ведутся между Организацией американских государств и правительством Боливии по вопросу полной проверки первого тура выборов в этой стране, Бразилия не признает в настоящий момент объявленные окончательные результаты», — говорится в сообщении.

В пятницу, 25 октября, Высший избирательный суд Боливии, выполняющий функции избирательной комиссии, объявил, что после подсчета 99,9% голосов действующий президент Боливии Эво Моралес побеждает в первом туре президентских выборов.

Моралес получил 47,7%, а его основной соперник Карлос Меа — 36,51%. Для победы Моралесу нужно было набрать 50% или минимум 40%, но в таком случае отрыв от соперника должен составлять 10%.