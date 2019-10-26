Палата представителей США получила полный доступ к докладу Мюллера

Суд удовлетворил запрос палаты представителей на получение доступа ко всем материалам доклада Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы США в 2016 году. Об сообщает CBS News.

Судья постановил предоставить юридическому комитету палаты представителей все отредактированные части доклада, так как «необходимость сохранения их в секретности минимальна».

Демократы ходатайствовали перед судом о возможности ознакомления с материалом, который послужил поводом для написания доклада спецпрокурора Роберта Мюллера. По мнению представителей партии, полученная информация может послужить аргументом для вынесения импичмента президенту США Дональду Трампу.

Расследованием вмешательства России в в президентские выборы в США с 2016 года занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. В апреле Минюст США опубликовал итоги разбирательства в 448-страничном отчете, согласно которым связь между членами предвыборного штаба Трампа и Россией не была выявлена.

25 сентября спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила о начале процедуры импичмента в отношении американского президента. Поводом для этого решения стала информация СМИ о попытке Трампа оказать давление на украинского президента Владимира Зеленского в вопросе расследования против сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Позднее Белый дом опубликовал стенограмму разговора и отказался сотрудничать с демократической партией по импичменту.





