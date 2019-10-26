В Москве Каховская линия метро закрылась на реконструкцию

Каховская линия закрылась на реконструкцию 26 октября в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом сообщается на сайте Московского метрополитена.

На период строительства не будут работать станции «Каширская», «Варшавская» и «Каховская», однако для передвижения будут открыты «Каширская» Замоскворецкой линии и «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии метро.

В августе завершилось строительство юго-западного участка Большой кольцевой линии метро между станциями «Аминьевское шоссе» и «Мичуринский проспект».

Большая кольцевая линия станет самой протяженной линией московского метро. Первый участок БКЛ («Петровский парк» — «Деловой центр») открылся в феврале 2018 года. Тогда Собянин сказал, что остальные станции БКЛ должны ввести в строй в течение четырех-пяти лет.



