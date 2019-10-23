Появилось видео испытания Крымского моста гружеными вагонами

Инфоцентр «Крымский мост» опубликовал серию видео с испытаниями железнодорожной части моста. Для того чтобы оценить воздействие грузов на несущие конструкции сооружения, по нему пустили груженый щебнем состав суммарным весом 2,4 тыс. т.

На кадрах видно, как по рельсам на Крымском мосту следует локомотив и 23 вагона с щебнем. В это время специалисты отслеживают показания датчиков, которые измеряют состояние конструкций сооружения под влиянием внешних факторов, а также проверяют реакцию опор и пролетов моста на оказываемую нагрузку.

Значения датчиков снимаются, когда составы трогаются с места, разгоняются, тормозят и стоят неподвижно в течение 15 минут. Собранная информация позволит проанализировать готовность конструкций к эксплуатации.