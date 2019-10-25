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Эксперты оценили идею штрафовать за превышение скорости на 10 км/ч

Эксперты оценили идею снизить ненаказуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч. Об этом они рассказали РБК. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручал оценить целесообразность введения новых штрафов.

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин заявил, что власти принимают меры к тому, чтобы собирать с водителей как можно больше средств.

«Никаких доказательств того, что вот этот двадцатикилометровый лимит, который сейчас существует, влияет на безопасность дорожного движения, нет», — уверен он.

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Медведев поручил обосновать штрафы за превышение скорости на 10–20 км/ч

Похмелкин пояснил, что водители к этому люфту уже привыкли и из-за превышения скорости в рамках лимита не происходит ничего катастрофичного. «А сейчас, когда это будет отменено, ясно, что сразу будет большое количество нарушений и большой сбор штрафов. Это не имеет никакого отношения к безопасности дорожного движения», — возмутился он.

Депутат-единоросс Вячеслав Лысаков отметил, что премьер не поручал подготовить законопроект о введении штрафов за нарушение скоростного режима от 10 до 20 км/ч. Он напомнил, что Медведев поручал лишь рассмотреть вопрос о целесообразности введения подобных штрафов.

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МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости до 10 км/ч

«Потому что многие СМИ стали трактовать это как прямое задание на введение штрафа. Я, как автор 20-километрового ненаказуемого скоростного порога, еще раз обращаю внимание, что формулировка очень взвешенная. Ответ в таком случае может быть один: или целесообразно, или нет», — сказал парламентарий.

Лысаков заметил, что позиция «Единой России» заключается в том, что партия готова обсуждать возможное снижение ненаказуемого порога, но перед этим нужно провести аудит дорожной сети и убрать не соответствующие законам ограничения скорости, а также поднять скоростной режим на федеральных трассах, соответствующий транспортным потокам и категориям дорог.

В конце сентября идею о снижении допустимого порога превышения скорости поддержали в МВД. Замначальника ГИБДД Владимир Кузин отмечал, что эту норму могут прописать в новом кодексе об административных правонарушениях.

«Коммерсантъ» сообщил, что премьер поручил МВД и другим заинтересованным органам проверить целесообразность этой идеи и доложить правительству о результатах к 2 декабря.

Теги: штрафы за превышение скорости
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Медведев поручил обосновать штрафы за превышение скорости на 10–20 км/ч
Общество
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости до 10 км/ч
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