Эксперты оценили идею штрафовать за превышение скорости на 10 км/ч

Эксперты оценили идею снизить ненаказуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч. Об этом они рассказали РБК. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручал оценить целесообразность введения новых штрафов.

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин заявил, что власти принимают меры к тому, чтобы собирать с водителей как можно больше средств.

«Никаких доказательств того, что вот этот двадцатикилометровый лимит, который сейчас существует, влияет на безопасность дорожного движения, нет», — уверен он.

Похмелкин пояснил, что водители к этому люфту уже привыкли и из-за превышения скорости в рамках лимита не происходит ничего катастрофичного. «А сейчас, когда это будет отменено, ясно, что сразу будет большое количество нарушений и большой сбор штрафов. Это не имеет никакого отношения к безопасности дорожного движения», — возмутился он.