Трех фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне» выпустили из СИЗО

Трое фигурантов уголовного дела о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» вышли из СИЗО, передает ТАСС.
Речь идет о главе обслуживавшей системы пожарной безопасности компании Игоре Полозиненко, ее сотруднике Александре Никитине и начальнике караула пожарной части Сергее Генине.
В полночь 26 октября по местному времени (20:00 25 октября мск) истек срок их содержания под стражей. Из суда поступило постановление, которое меняет троим фигурантам меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий.
Суд Заводского района Кемерово принял решение об освобождении Генина, Полозиненко и Никитина 17 октября.