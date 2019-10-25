Трех фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне» выпустили из СИЗО

Мужчины находились в СИЗО около полутора лет. Выпустить их ходатайствовала сторона обвинения, так как держать Генина, Полозиненко и Никитина под стражей больше не позволяло законодательство.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился рядом с кинотеатром, двери которого были заперты во время сеанса. В результате погибли 60 человек.