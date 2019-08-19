В Польше задержали россиянку из списка Интерпола

Международная криминальная полиция задержала россиянку Светлану Хютти. Об этом сообщает MTV Uutiset.

Хютти была задержана в Польше, после чего ее передали властям Финляндии. С 2016 года россиянка входит в список десяти самых разыскиваемых преступников Финляндии. Ее обвиняют в совершении 13 преступлений, включая уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах в конце 1990-х годов. По данным «Фонтанки», уроженка Петербурга в 1990 –2000-х годах занималась поставкой шин Nokian в Россию. Сама Хютти отвергала свою вину и заявляла, что неоднократно связывалась с финской прокуратурой.

РБК направил запросы в Центральную криминальную полицию Финляндии, посольство России в Финляндии и Интерпол.

В декабре 2018 года пограничная служба Финляндии по запросу властей США задержала в аэропорту города Вантаа россиянку Миру Тэрада. Американские власти обвинили ее в нарушении законодательства в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмывания денег в период проживания в США с 2013 по 2016 год.