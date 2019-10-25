«Дочка» «Газпрома» заявила об отсутствии последствий от ареста ее акций

Дочерняя компания «Газпрома» South Stream Transport B.V. подтвердила, что Окружной суд Амстердама разрешил «Нафтогазу Украины» арестовать ее акции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

В South Stream Transport B.V., которая отвечает за строительство «Турецкого потока», заявили, что эта мера не повлияет на сооружение и эксплуатацию морской части газопровода. В компании уточнили, что готовятся к первым поставкам газа, которые запланированы на конец текущего года.

В компании также заявили, что ее акции остаются в собственности другой «дочки» «Газпрома» — «Газпром трансгаз Краснодар».

«Нафтогаз» сообщил, что амстердамский суд постановил арестовать все акции South Stream Transport B.V. Решение касается дела о «мошеннических действиях «Газпрома» за один день до заморозки его активов в Нидерландах», уточнили в украинской компании. Там также заявили, что продолжат добиваться от российской стороны выплаты долга в размере $2,56 млрд.