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Бизнес ,  
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«Нафтогаз» сообщил об аресте в Амстердаме акций «дочки» «Газпрома»
Суд в Амстердаме наложил арест на акции South Stream Transport B.V. по иску «Нафтогаза Украины», добивающегося выплаты «Газпромом» свыше $2,56 млрд
Газпром GAZP ₽245,46 +0,62% Купить
Фото: Kacper Pempel / Reuters

Компания «Нафтогаз Украины» сообщила о принятом Окружным судом Амстердама решении об аресте 100% акций South Stream Transport B.V., дочерней компании «Газпрома», отвечающей за строительство черноморского газопровода «Турецкий поток».

«Это было сделано в связи с рассмотрением дела о мошеннических действиях «Газпрома» при передаче этих акций компании «Трансгаз Краснодар» (Transgaz Krasnodar LLC) за один день до того, как судебные исполнители начали заморозку активов «Газпрома» в Нидерландах», — написал на своей странице в сети Facebook исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

В «Нафтогазе» заявили, что продолжают принимать меры для обеспечения выплаты «Газпромом» долга в размере $2,56 млрд, который российская компания должна выплатить по результатам решения Стокгольмского арбитража.

Компания South Stream Transport, офис которой располагается в Амстердаме, изначально создавалась для планирования и строительства морского газопровода «Южный поток». После отмены в 2014 году строительства газопровода «Южный поток» компания приступила к разработке морского газопровода «Турецкий поток», проходящего по дну Черного моря.

В середине октября началось заполнение природным газом первой из двух ниток морского участка «Турецкого потока».

Автор: Евгений Калюков
Теги: «Нафтогаз Украины», «Южный поток», «Турецкий поток»
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