Генсек НАТО назвал ситуацию на севере Сирии нестабильной

НАТО считает текущую ситуацию на северо-востоке Сирии неустойчивой и поддерживает активные международные меры для долгосрочного политического урегулирования в стране. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на итоговой пресс-конференции встречи министров обороны.

«Положение на севере Сирии остается нестабильным. Все может измениться», — сказал он. По его словам, сейчас очень важно не рисковать достижениями в борьбе против ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство») и не допустить побега боевиков из тюрем в северной Сирии. Международное сообщество несет ответственность по принятию мер по урегулированию конфликта, отметил Столтенберг.

Кроме того, генсек альянса поддержал предложение ФРГ о создании зоны безопасности на севере Сирии, которая будет находиться под международным контролем.

Ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявляла, что предложит рассмотреть в НАТО создание международной зоны безопасности в Сирии, на границе с Турцией. По словам министра, конфликт в Сирии негативно влияет на интересы Европы и ФРГ.

Турция начала операцию «Источник мира» против сирийских курдов 9 октября. 22 октября Россия и Турция договорились о прекращении военной операции и отходе курдских формирований от турецкой границы. Российская военная полиция прибыла в страну для осуществления патрулирования на границе. Курды должны покинуть приграничные территории в течение пяти дней с 23 октября.