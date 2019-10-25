Лавров назвал границу России с Норвегией самой мирной в Европе

Лавров назвал границу России с Норвегией самой мирной в Европе

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал российско-норвежскую границу самой мирной в Европе. Стенограмму выступления дипломата на мероприятии, посвященном 70-летию подписания договора о советско-норвежской границе, публикует сайт МИДа.

«Никогда соседние народы, проживающие здесь, не пересекали эту границу с враждебными, захватническими или каким-то иными злонамеренными целями», — отметил министр.

Лавров напомнил, что впервые граница России и Норвегии была установлена еще в 1326 году и стала первой из европейских границ, чей статус был закреплен юридически. Окончание Второй мировой войны, по его словам, не привело к территориальным спорам двух стран, и в 1949 году было заключено лишь «формальное соглашение».

Длина российско-норвежской границы — 195,8 км, она проходит по территории Мурманской области и фюльке Финнмарк.

Отвечая на вопрос журналистов, Лавров отметил, что ситуация с норвежским гражданином Фруде Бергом, который был осужден в России за шпионаж на 14 лет, никак не влияет на отношения Москвы и Осло. Лавров заметил, что Берг «может вернуться на родину в любой момент».