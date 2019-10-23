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Политика ,  
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В МИД Норвегии заявили об отсутствии угрозы со стороны России

Норвегия не видит военной угрозы со стороны России, несмотря на разногласия в сфере политической безопасности, заявил статс-секретарь МИД Норвегии Аудун Халворсен, передает ТАСС.

«Рассматриваем ли мы Россию как экзистенциальную угрозу? Нет, не рассматриваем», — сказал замглавы норвежского МИДа. Халворсен добавил, что Осло следит за наращиванием военного потенциала России в Арктике, однако Норвегия не расценивает его как направленный именно против страны. Несмотря на разногласия между странами, Осло необходимо поддерживать политический диалог с Москвой, добавил он.

Халворсен напомнил о скорой встрече в Киркенесе главы российского МИДа Сергея Лаврова и его норвежской коллеги Ине Эриксен Сёрейде, которая пройдет 25 октября в честь 75-летия освобождения Северной Норвегии от нацистов войсками Красной армии.

Теги: Норвегия, внешняя угроза
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