Глава Крыма отреагировал на готовность Киева к переговорам по полуострову

Глава Крыма отреагировал на готовность Киева к переговорам по полуострову

Глава Республики Крым Сергей Аксенов отреагировал на заявления Украины о готовности к переговорам о возвращении полуострова. О своей позиции он написал в своем Facebook-аккаунте.

«Речь может идти только о переговорах по признанию Украиной российского статуса Крыма. Все остальное — домыслы и спекуляции», — заявил Аксенов.

Также он добавил, что крымчане сделали свой выбор, и перспективы возврата полуострова в состав Украины нет и не будет. Глава Крыма посоветовал украинским политикам перестать паразитировать на этой теме, так как «поезд ушел».

Аксенов выразил мнение, что разговоры о территориальной принадлежности Крыма в Киеве возникают под воздействием других стран. Он убежден, что отношения между Украиной и Россией начнут улучаться, когда нынешний статус полуострова будет признан.