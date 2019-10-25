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Глава Крыма отреагировал на готовность Киева к переговорам по полуострову

Глава Республики Крым Сергей Аксенов отреагировал на заявления Украины о готовности к переговорам о возвращении полуострова. О своей позиции он написал в своем Facebook-аккаунте.

«Речь может идти только о переговорах по признанию Украиной российского статуса Крыма. Все остальное — домыслы и спекуляции», — заявил Аксенов.

Также он добавил, что крымчане сделали свой выбор, и перспективы возврата полуострова в состав Украины нет и не будет. Глава Крыма посоветовал украинским политикам перестать паразитировать на этой теме, так как «поезд ушел».

Аксенов выразил мнение, что разговоры о территориальной принадлежности Крыма в Киеве возникают под воздействием других стран. Он убежден, что отношения между Украиной и Россией начнут улучаться, когда нынешний статус полуострова будет признан.

Политика
Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма

24 октября представитель украинского МИДа Катерина Зеленко сообщила, что Киев готов к переговорам в любом формате о восстановлении Крыма в составе Украины. При этом она назвала присоединение полуострова к России «международным преступлением».

Депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская в ответ заявила, что итоги крымского референдума больше не обсуждаются, а выбор жителей полуострова являлся защитой от вооруженного госпереворота на Украине. Она посоветовала Киеву восстанавливать отношения с Москвой с позиции уважения выбора крымчан.

Крым присоединился к России в феврале 2014 года в результате референдума. Более 96% жителей высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Москва неоднократно заявляла, что вопрос о статусе полуострова не будет обсуждаться ни в «нормандском формате», ни в каком-либо другом.

Теги: Крым, Украина, Россия, Сергей Аксенов
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