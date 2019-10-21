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В Якутии СК начал проверку из-за найденного в подъезде дома ребенка

Следователи начали проверку после обнаружения в подъезде жилого дома в Якутске полуторагодовалого ребенка без присмотра взрослых. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Республике Саха (Якутия).

Ребенка 18 октября обнаружила жительница дома на улице Кочнева. Когда сотрудники полиции прибыли на место вызова, они нашли рядом с мальчиком пакеты с вещами и продуктами питания. Ребенок был одет по сезону, видимых травм не было. Малыша доставили в дом ребенка.

Правоохранители уже установили личность ребенка: на сообщения о найденном малыше откликнулась его бабушка, которая живет за пределами республики.

Следователи проводят проверку по ст.125 УК РФ «Оставление в опасности», чтобы установить все обстоятельства. По итогам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Теги: следователи, проверка, обнаружение, ребенок, подъезд
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