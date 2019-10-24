В Совфеде посоветовали Киеву не морочить голову возвратом Крыма

В Совфеде посоветовали Киеву не морочить голову возвратом Крыма

Властям Украины стоит вести переговоры о признании Крыма российским, а не заявлять о готовности к диалогу о возврате полуострова, заявил РБК член Совета Федерации, сенатор от республики Крым Сергей Цеков.

«Эту работу надо вести со своим собственным народом. Нечего ему морочить голову и рассказывать о том, что Крым будет возвращен Украине. Никогда не произойдет этого», — сказал Цеков.

Цеков считает, переход Крыма к России в 2014 году «соответствует исторической правде и воле народа» полуострова.

Ранее спикер МИД Украины Катерина Зеленко заявила, что Киев готов к переговорам о возврате Крыма в любом формате.