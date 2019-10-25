МВД показало видео нападений бывшей кассирши на ювелирные магазины

МВД опубликовало записи с камер видеонаблюдения, которые сняли нападение женщины — бывшего кассира банковского отделения с подельниками на ювелирные магазины Санкт-Петербурга.

На кадрах видно, как грабители врываются в магазин и разбивают молотком витрины, после чего складывают украшения в клетчатые хозяйственные сумки.

Видео: МВД РФ

Ранее СК предъявил обвинения женщине, которая раньше работала в банковском отделении в Казани, которое она также ограбила. По информации следствия, в 2011–2013 годы она участвовала в разбойных нападениях на ювелирные салоны в Санкт-Петербурге. Общий ущерб от ограблений МВД оценивало в 20 млн руб.