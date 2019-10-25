Следователи предъявили обвинение грабившей ювелирные магазины экс-кассиру

Следователи предъявили обвинение экс-кассиру отделения банка в Казани, подозреваемой в серии грабежей ювелирных салонов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте МВД России.

По данным ведомства, с 2011 по 2013 год женщина принимала участие в разбойных нападениях на петербургские ювелирные салоны. В МВД сообщили, что бывшая кассир разбивала витрины с украшениями при помощи молотка, общий ущерб от ограблений составил порядка 20 млн руб. В сообщении отмечается, что женщина может быть причастна к нападениям на почтовые отделения в Ленинградской области. Ее также подозревают в хищении 11 миллионов руб. из отделения банка в Казани, где она работала кассиром.

Оперативникам из нескольких регионов удалось выяснить, что женщина проживает в общежитии в Великом Новгороде, где ее и задержали. При проверке документов она предъявила оперативникам паспорт на чужое имя. Как сообщили в МВД, суд назначил экс-кассиру меру пресечения в виде заключения под стражу.

В июле в Казани задержали кассира отделения банка в Салавате (Башкирия), подозреваемую хищении 20 млн руб. О пропаже стало известно в мае, местными СМИ отмечали, что сотрудница банка вынесла деньги в сумке.