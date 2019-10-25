Белоруссия и Казахстан согласовали параметры сделки по поставкам нефти

Казахстан согласовал с Белоруссией основные моменты соглашения об экспорте нефти и нефтепродуктов. Об этом журналистам заявил глава Минэнерго Казахстана Канат Бозумбаев, передает «Sputnik-Казахстан».

При этом он добавил, что пока соглашение подписано не будет, поскольку оно требует внутригосударственного согласования. Также Бозумбаев отметил, что в нем не указаны объемы, но обговорены условия и правила поставок.

«Мы предоставим белорусским партнерам возможность проведения переговоров с нашими нефтедобывающими компаниями: прежде всего, это наши нефтедобывающие компании на Тенгизе, Карачаганаке и Кашагане», — добавил министр.

В апреле замглавы гендиректора «Белнефтехима» Сергей Гриб сообщил, что Белоруссия ищет альтернативу поставкам российской нефти. Это произошло после того, как концерн зафиксировал ухудшение качества сырья, которое поступало по нефтепроводу «Дружба». Позднее он заявил, что республика начала обсуждение поставок из Казахстана. По словам Гриба, межправительственное соглашение будет подразумевать поставки углеводородного сырья, под которым понимаются сырая нефть и полуфабрикаты, продукты переработки, сырье для загрузки вторичных процессов.