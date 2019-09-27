В Казахстане назвали препятствия для договора с Минском о поставках нефти

В Казахстане назвали препятствия для договора с Минском о поставках нефти

Между Казахстаном и Белоруссией, которые намерены заключить соглашение о поставках нефти до конца 2019 года, есть нерешенные вопросы, рассказал вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов, передает ТАСС.

По его словам, один из них касается обязательств Минска в отношении реэкспорта казахстанской нефти. «Есть вопрос, что наши нефтепродукты не должны дальше в третьи страны уходить или нефтепродукты, выработанные из нашей нефти, должны быть для внутреннего потребления», — пояснил вице-министр.

Второй нерешенный вопрос скорее технический — это дата вступления соглашения в силу, добавил он. «В целом текст соглашения, я думаю, согласован между двумя отраслевыми министерствами и «Белнефтехимом», — заключил чиновник.

О том, что Белоруссия начала обсуждать поставки нефти из Казахстана, 17 сентября сообщал председатель концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.