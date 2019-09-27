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В Казахстане назвали препятствия для договора с Минском о поставках нефти

Между Казахстаном и Белоруссией, которые намерены заключить соглашение о поставках нефти до конца 2019 года, есть нерешенные вопросы, рассказал вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов, передает ТАСС.

По его словам, один из них касается обязательств Минска в отношении реэкспорта казахстанской нефти. «Есть вопрос, что наши нефтепродукты не должны дальше в третьи страны уходить или нефтепродукты, выработанные из нашей нефти, должны быть для внутреннего потребления», — пояснил вице-министр.

Второй нерешенный вопрос скорее технический — это дата вступления соглашения в силу, добавил он. «В целом текст соглашения, я думаю, согласован между двумя отраслевыми министерствами и «Белнефтехимом», — заключил чиновник.

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О том, что Белоруссия начала обсуждать поставки нефти из Казахстана, 17 сентября сообщал председатель концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.

По его словам, межправительственное соглашение будет подразумевать поставки углеводородного сырья, под которым понимаются сырая нефть и полуфабрикаты, продукты переработки, сырье для загрузки вторичных процессов. «После урегулирования двусторонних вопросов с Казахстаном мы займемся логистикой», — отмечал Сизов (цитата по БелТА).

В Минске ожидают, что нефть из Казахстана будет поступать через общую систему магистральных нефтепроводов или по железной дороге. По словам Сизова, в начале 2000-х у Белоруссии был опыт прокачки и поставки казахстанской нефти через трубопроводы.

Теги: нефть, Белоруссия, Казахстан
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