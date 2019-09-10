Эксперты назвали число попадающих под риск замены роботами россиян

В РАНХиГС изучили, какие отрасли будут наиболее подвержены автоматизации, и пришли к выводу, что к 2030 году 20,1 млн россиян рискуют остаться без работы. Однако это длительный процесс, и у людей будет время переучиться

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Из-за цифровизации и автоматизации к 2030 году компетенции 45,5% работников в России станут неактуальны и им придется уйти с рынка или переобучаться, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование РАНХиГС.

Специалисты изучали долю рутинных или однообразных действий в той или иной отрасли. Сферы, в которых таких действий много, будут автоматизированы раньше остальных. Так, под риском автоматизации оказались 73% занятых в гостиничном и ресторанном бизнесе, 60% занятых в обрабатывающих производствах, 58% работников сельского и лесного хозяйства, 53% из розничной торговли и 51% занятых в добыче полезных ископаемых.

Сравнение данных о количестве занятых в разных сферах и о возможностях цифровизации показывает, что к 2030 году под риском автоматизации могут оказаться 45,5% от среднесписочной численности работников в России, то есть 20,1 млн человек. При этом, данные учитывают только тех, кто работает официально.

Речь идет именно о подверженности автоматизации, говорит автор исследования, врио заведующего лабораторией исследований проблем предпринимательства РАНХиГС Степан Земцов. «Но то, что ты подвержен, ни в коей мере не означает, что тебя заменят завтра», — сказал он и добавил, что этот процесс сильно растянут во времени, что оставляет возможность переучиться или поменять свои функции.