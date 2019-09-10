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Эксперты назвали число попадающих под риск замены роботами россиян
В РАНХиГС изучили, какие отрасли будут наиболее подвержены автоматизации, и пришли к выводу, что к 2030 году 20,1 млн россиян рискуют остаться без работы. Однако это длительный процесс, и у людей будет время переучиться
Фото: Britta Pedersen / DPA / Picture Alliance/ ТАСС

Из-за цифровизации и автоматизации к 2030 году компетенции 45,5% работников в России станут неактуальны и им придется уйти с рынка или переобучаться, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование РАНХиГС.

Специалисты изучали долю рутинных или однообразных действий в той или иной отрасли. Сферы, в которых таких действий много, будут автоматизированы раньше остальных. Так, под риском автоматизации оказались 73% занятых в гостиничном и ресторанном бизнесе, 60% занятых в обрабатывающих производствах, 58% работников сельского и лесного хозяйства, 53% из розничной торговли и 51% занятых в добыче полезных ископаемых.

Сравнение данных о количестве занятых в разных сферах и о возможностях цифровизации показывает, что к 2030 году под риском автоматизации могут оказаться 45,5% от среднесписочной численности работников в России, то есть 20,1 млн человек. При этом, данные учитывают только тех, кто работает официально.

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Речь идет именно о подверженности автоматизации, говорит автор исследования, врио заведующего лабораторией исследований проблем предпринимательства РАНХиГС Степан Земцов. «Но то, что ты подвержен, ни в коей мере не означает, что тебя заменят завтра», — сказал он и добавил, что этот процесс сильно растянут во времени, что оставляет возможность переучиться или поменять свои функции.

По его словам, в работе идет речь о ситуации, когда все доступные технологии автоматизации внедряют одномоментно, что технически невозможно в реальности. В то же время, уверен Земцов, высокая скорость преобразований после 2025-2030 годов не даст многим времени на адаптацию и получение новой профессии.

«Часть жителей окажется не способна изменить свои компетенции, переучиться, освоить новые технологии, постоянно конкурировать с роботами и непрерывно обучаться, что приведет к формированию «экономики незнания», — заявил он.

Для борьбы с этой проблемой в исследовании предлагается ввести дополнительные налоги на роботов и направить полученные таким путем средства на социальную помощь. Другой подход предусматривает переход на четырехдневную рабочую неделю или шестичасовой рабочий день. Внедрение базового безусловного дохода упоминается в работе, но авторы указывают на то, что эффективность этой системы не была доказана в ходе отдельных экспериментов.

В пресс-службе Минэкономразвития заявили, что дополнительные налоги затормозят развитие прогрессивных технологий и видов деятельности. Это приведет к снижению конкурентоспособности России на мировом рынке. Однако, для принятия решения нужно детально изучить возможные последствия для граждан и экономики в целом, считают в МЭР.

Секретарь Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков считает угрозу рисков из-за автоматизации завышенный. По его словам, оснащенность роботами в России значительно ниже среднемировой. «Вместо 75–80 роботов на 10 тыс. работников у нас три-четыре. В силу дешевизны рабочей силы предприятиям выгоднее нанимать людей», — заявил он.

Автор: Константин Нагаев
Теги: рабочие места, автоматизация
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