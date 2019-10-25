В Японии похитили бриллиант стоимостью $1,8 млн

В японском городе Иокогама похитили бриллиант, рыночная цена которого составляет 200 тыс. йен (около $1,8 млн). Об этом сообщает Kyodo.

По данным агентства, драгоценный камень был похищен с выставки драгоценностей, проходившей в выставочном центре Pacifico Yokohama. Перед закрытием выставки служитель обнаружил, что бриллиант исчез, витрина, где находился драгоценный камень, не была заперта.

Как сообщили Kyodo в правоохранительных органах, похитители бриллианта действовали очень быстро. По версии следствия, они действовали группой, в полиции также предположили, что у похитителей были сообщники среди персонала, имевшего доступ к экспозиции.

В июне этого года Следственный комитет России сообщил о задержании и аресте членов преступной группы, похищавшей алмазы в компании АЛРОСА. В ходе обысков изъяли алмазы общей массой более 2 тыс. карат, а также 11 бриллиантов. В ведомстве общую стоимость драгоценных камней оценили в более чем $3 млн.