Сотрудницу АЛРОСА арестовали за кражу алмазов на миллионы долларов

В ходе обысков изъяты алмазы общей массой более 2 тыс. карат и 11 бриллиантов, а также более $2 млн и €500 тыс. наличными

Видео: СК РФ

Следственный комитет объявил о задержании и аресте членов преступной группы, совершавшей хищения алмазов в компании АЛРОСА и незаконный сбыт похищенных драгоценных камней. По версии следствии, непосредственно хищением алмазов занималась сотрудница компании Елена Канунникова, которую вместе с подельниками (Владимир Табидзе и Владимир Гординский) удалось задержать с поличным при попытке хищения очередной партии алмазов стоимостью более 22 млн руб.

В ходе обысков у членов преступной группы были изъяты 500 алмазов общей массой более 2 тыс. карат и 11 бриллиантов, говорится в сообщении СК. По оценке ведомства, общая стоимость изъятых при обысках камней составила свыше $3 млн. Кроме того, у членов группы были найдены более $2 млн и €500 тыс. наличными, а также ювелирная продукция известных мировых брендов, в том числе более 30 инкрустированных бриллиантами часов.

В отношении троих участников группы возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 (кража в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 191 (незаконный оборот природных драгоценных камней) УК РФ. В настоящее время все трое взяты под стражу.