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Сотрудницу АЛРОСА арестовали за кражу алмазов на миллионы долларов
В ходе обысков изъяты алмазы общей массой более 2 тыс. карат и 11 бриллиантов, а также более $2 млн и €500 тыс. наличными

Видео: СК РФ

Следственный комитет объявил о задержании и аресте членов преступной группы, совершавшей хищения алмазов в компании АЛРОСА и незаконный сбыт похищенных драгоценных камней. По версии следствии, непосредственно хищением алмазов занималась сотрудница компании Елена Канунникова, которую вместе с подельниками (Владимир Табидзе и Владимир Гординский) удалось задержать с поличным при попытке хищения очередной партии алмазов стоимостью более 22 млн руб.

В ходе обысков у членов преступной группы были изъяты 500 алмазов общей массой более 2 тыс. карат и 11 бриллиантов, говорится в сообщении СК. По оценке ведомства, общая стоимость изъятых при обысках камней составила свыше $3 млн. Кроме того, у членов группы были найдены более $2 млн и €500 тыс. наличными, а также ювелирная продукция известных мировых брендов, в том числе более 30 инкрустированных бриллиантами часов.

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В отношении троих участников группы возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 (кража в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 191 (незаконный оборот природных драгоценных камней) УК РФ. В настоящее время все трое взяты под стражу.

В компании АЛРОСА подтвердили информацию о «пресечении масштабной схемы хищений алмазного сырья».

«Операция проведена при непосредственном участии службы безопасности АЛРОСА. Несколько лет назад компания провозгласила курс на искоренение случаев коррупции. Этот курс будет продолжен. Компания не комментирует ход расследования и проводит собственные служебные расследования», — говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Авторы: Евгений Калюков, Светлана Бурмистрова
Теги: Следственный комитет, алмазы, бриллианты
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