Бывший президент США Джимми Картер перенес операцию на сломанном бедре

Бывший президент США Джимми Картер перенес операцию после того, как сломал бедро. Об этом сообщается в аккаунте центра Картера в Twitter.

94-летний Картер отправлялся на охоту на диких индеек, однако упал у себя дома в городе Плейнс, штат Джорджия. Операция прошла успешно. С бывшим президентом находится его жена Розалин.

При этом Картер сказал, что его самым большим опасением является то, что сезон охоты на индеек заканчивается на этой неделе, а он еще не достиг своего лимита по отстрелу птиц. Он также выразил надежду, что штат Джорджия позволит ему перенести неиспользованный лимит на следующий год.

Джимии Картер родился 1 октября 1924 года в Плейнсе. В 1977 году он стал 39-м президентом США от Демократической партии. При нем Соединенные Штаты и СССР подписали Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ). В 2002 году он получил Нобелевскую премию мира.