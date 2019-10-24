Прокуратура возбудила уголовные дела после отравления трех человек в СИЗО

Прокуратура возбудила уголовные дела после отравления трех человек в СИЗО

Прокуратура Москвы проверила отравления неизвестным веществом трех человек, содержащихся под стражей в СИЗО-1 («Матросская тишина»), по результатам проверки возбуждены уголовные дела. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным прокуратуры, арестанты отравились в результате употребления наркотических веществ. В сообщении также отмечается, что отравления свидетельствуют о существовании незаконного оборота наркотиков на территории СИЗО.

По результатам проверки прокуратура возбудила уголовные дела по п. «а» ч. 2 ст. 228.1 (сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный в следственном изоляторе) и ч. 2 ст. 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В апреле этого года в «Матросской тишине» предотвратили попытку передать арестантам наркотики, их обнаружили при досмотре продуктовой передачи, предназначавшейся одному из заключенных под стражу. В конце апреля замглавы ФСИН Валерий Максименко сообщил о смерти трех арестантов из-за передозировки наркотиками, спрятанными в продуктовой передаче.