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Кремль объяснил списание $20 млрд долгов государствам Африки

Россия открыла своим компаниям путь для работы в Африке, простив африканским странам долги на общую сумму более $20 млрд. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

По его словам, компании, которые имели большую задолженность, по закону не имели права участвовать в новых проектах. «Такое долговое бремя тормозило развитие сотрудничества и взаимодействия наших компаний с африканскими странами», — объяснил Песков. Он добавил, что из-за задолженностей компании не могли участвовать в каких-то новых проектах, а «так произошла расчистка».

Общество
Путин объявил о списании $20 млрд долгов странам Африки

О списании $20 млрд долгов странам Африки сообщил президент России Владимир Путин на пленарном заседании экономического форума «Россия — Африка». Он отметил, что Россия участвует в инициативе «по облегчению долгового бремени стран Африки».

Форум проходил 23–24 октября в Сочи. Всего на него были приглашены главы 52 африканских стран. В ходе саммита между Россией и странами Африки были подписаны соглашения на общую сумму более 800 млрд руб. По словам советника российского президента Антона Кобякова, всего было заключено более 50 контрактов.

Теги: Дмитрий Песков, долги, Африка
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