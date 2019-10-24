Канада назначила нового посла в России

Посольство Канады в России возглавит Элисон Леклер. Об этом сегодня сообщает канадский МИД.

«Элисон Леклер становится послом в Российской Федерации. Мисс Леклер заменит [на этом посту] Джона Кера», — говорится в сообщении.

Как пишет ТАСС, Леклер служит в канадском МИДе с 1987 года. Она работала в Швеции, Швейцарии и Бразилии, с 2005 по 2009 год возглавляла департамент по связям с Китаем, Монголией и Тайванем. До 2014 года была советником-посланником и заместителем постпреда при ООН. До назначения в дипмиссию в России занимала должность гендиректора департамента Арктики, Евразии и Европы.

18 октября стало известно, что российский МИД ждет от США запрос на агреман (предварительное согласие) на кандидатуру Джона Салливана в качестве нового американского посла в России.

Ранее Дональд Трамп внес кандидатуру Салливана на утверждение в сенат. Он должен сменить на посту главы дипмиссии Джона Хантсмана, который покинул Россию в начале октября.