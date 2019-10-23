Журналисты отметили похожую одежду у Путина и ас-Сиси

Журналисты, ведущие Twitter кремлевского пула «РИА Новости», отметили сходство между костюмами президента России Владимира Путина и главы Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси. Видеозапись встречи глав двух стран в Сочи опубликована в Twitter.

Журналисты отметили, что у президентов двух стран совпал цвет костюма, рубашки и галстука. На размещенном в социальной сети ролике Путин обращает внимание ас-Сиси на совпадение в выборе цвета галстука.

Ранее журналисты обнаружили сходство в одежде Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Отмечалось, что для встречи Эрдоган выбрал костюм, похожий на костюм российского лидера.

Ас-Сиси прибыл в Сочи для участия в саммите «Россия-Африка», сопредседателем которого он является. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что главы двух стран обсудят возобновление чартерного авиасообщения между Россией и Египтом.