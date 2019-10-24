Путин оценил доклад иностранного участника форума в Сочи на русском языке

Президенту Владимиру Путину было приятно, что один из иностранных участников форума «Россия — Африка» полностью подготовил свое выступление на русском языке. Об этом он сказал во время совместного с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси заявления по итогам форума.

Путин добавил, что выступление было подготовлено «практически без акцента».

По итогам саммита российский президент также сообщил, что встречи представителей России и Африки будут проходить раз в три года. Он отметил, что благодаря содействию России в Африке было построено более 100 учебных заведений, а профессиональную подготовку прошли около 500 тыс. африканцев.

Экономический форум «Россия — Африка» прошел в Сочи 23–24 октября. Всего на форум были приглашены главы 54 африканских государств.