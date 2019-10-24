BP обсудит включение Байкаловского месторождения в проект «Восток ойл»

British Petroleum (BP) обсуждает с «Роснефтью» вопрос о включении Байкаловского месторождения в проект по освоению месторождений на Таймыре «Восток ойл». Сейчас BP ждет решения властей относительно инвестиционных стимулов, сообщил глава компании Роберт Дадли.

«Мы участвуем в обсуждении перспектив северных проектов, в частности Байкаловского месторождения. Мы смотрим и думаем, какое решение может принять Россия на этой территории», — сказал Дадли (цитата по ТАСС).

Пока проект «Восток ойл» должен объединить месторождения «Роснефти» (Лодочное, Тагульское и Ванкорское) с месторождением «Нефтегазхолдинга» (Пайяхское). По словам главы «Роснефти» Игоря Сечина, после реализации первой очереди проекта «Восток ойл» добыча нефти на нем может составить 50 млн т в год, а после второй — все 100 млн т.

Ранее Сечин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать законопроект об особом режиме для инвесторов, предполагающий освобождение новых нефтегазовых месторождений Арктики от уплаты налога на добычу полезных ископаемых. Глава «Роснефти» также выступил за предоставление нефтяным компаниям налоговых льгот на 2,6 трлн руб.