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В КНР отреагировали на обнаружение тел 39 своих граждан в Британии

Посольство КНР в Великобритании отреагировало на информацию о 39 погибших китайских гражданах, тела которых нашли в грузовике в графстве Эссекс. Соответствующее заявление опубликовано на сайте дипмиссии.

«Мы с тяжелым сердцем читаем сообщения о гибели 39 человек в Эссексе», — говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что тесно взаимодействуют с британской полицией, чтобы получить необходимые разъяснения.

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Грузовик был найден полицией в промзоне города Грейс днем 23 октября. В металлическом рефрижераторе находились тела 39 человек, из которых одно принадлежало подростку.

Выяснилось, что автомобиль был зарегистрирован в болгарской Варне на гражданина Ирландии. По подозрению в убийстве полиция арестовала его водителя, 25-летнего жителя британского Портдауна,

Позже появились сообщения, что погибшие были гражданами Китая. Также установлено, что грузовик прибыл в Британию паромом из бельгийского порта Зебрюгге. Брюссель также приступил к расследованию для установления маршрута машины.

Теги: КНР, грузовик, трупы, Великобритания
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