В КНР отреагировали на обнаружение тел 39 своих граждан в Британии

В КНР отреагировали на обнаружение тел 39 своих граждан в Британии

Посольство КНР в Великобритании отреагировало на информацию о 39 погибших китайских гражданах, тела которых нашли в грузовике в графстве Эссекс. Соответствующее заявление опубликовано на сайте дипмиссии.

«Мы с тяжелым сердцем читаем сообщения о гибели 39 человек в Эссексе», — говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что тесно взаимодействуют с британской полицией, чтобы получить необходимые разъяснения.

Грузовик был найден полицией в промзоне города Грейс днем 23 октября. В металлическом рефрижераторе находились тела 39 человек, из которых одно принадлежало подростку.