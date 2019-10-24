В КНР отреагировали на обнаружение тел 39 своих граждан в Британии

Посольство КНР в Великобритании отреагировало на информацию о 39 погибших китайских гражданах, тела которых нашли в грузовике в графстве Эссекс. Соответствующее заявление опубликовано на сайте дипмиссии.
«Мы с тяжелым сердцем читаем сообщения о гибели 39 человек в Эссексе», — говорится в сообщении.
В посольстве добавили, что тесно взаимодействуют с британской полицией, чтобы получить необходимые разъяснения.
Грузовик был найден полицией в промзоне города Грейс днем 23 октября. В металлическом рефрижераторе находились тела 39 человек, из которых одно принадлежало подростку.