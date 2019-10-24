Эрдоган пригрозил Европе тысячами беженцев из Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил странам Европы открыть границу для сотен тысяч сирийских беженцев. Фрагменты его речи, произнесенной в президентском дворце, приводит турецкий телеканал NTV.

Эрдоган сообщил, что в Турции 4 млн беженцев, а их проблемами в будущем может заняться Европа.

По замыслу Анкары, буферная зона, образовавшаяся после операции «Источник мира», должна стать защитным поясом для турецкой границы.

Еще в конце сентября на Генассамблее ООН Эрдоган заявил, что в планах Анкары сформировать 480-километровую зону безопасности вдоль сирийско-турецкой границы. В образовавшейся в случае успеха буферной зоне турецкий президент планировал разместить 2 млн сирийских беженцев.



22 октября президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Турция приостановила военную операцию, однако продолжает контролировать занятую территорию, на которой планируется создать зону безопасности.