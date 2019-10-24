Суд в Москве арестовал правозащитника по делу о мошенничестве

Суд в Москве арестовал правозащитника по делу о мошенничестве

Заместитель председателя — директор правозащитной благотворительной организации «Комитет за гражданские права» Андрей Маяков арестован до 22 декабря, сообщили РБК в пресс-службе Бабушкинского районного суд Москвы.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия.

Правозащитнику вменяют покушение на мошенничество. По версии следствия, в октябре Маяков получил 200 тыс. руб. от лица, приговоренного к длительному сроку лишения свободы, пообещав содействие в проведении прокуратурой проверки законности вынесенного ему приговора. На самом деле обвиняемый такой возможности не имел, считает следствие, а деньгами решил распорядиться по своему усмотрению.

Правозащитника задержали после получения денег. По версии следствия, это был первый транш обещанного вознаграждения в 2,5 млн руб. Ранее задержанный уже был судим за подобные преступления, отмечает СК.