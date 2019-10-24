Правозащитника обвинили в покушении на крупное мошенничество

Заместителю председателя — директору межрегиональной общественной правозащитной благотворительной организации «Комитет за гражданские права» Андрею Маякову предъявили обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщает следственное управление СК по Москве.

Следствие считает, что днем 22 октября 2019 года Маяков получил от заключенного часть «незаконного вознаграждения» в размере 200 тыс. руб. Полная сумма взятки должна была составить 2,5 млн руб. В обмен на деньги правозащитник обещал, что прокуратура проверит законность приговора взяткодателю. В реальности, по мнению следователей, правозащитник никак не мог повлиять на надзорные органы. После получения взятки мужчину задержали. Подозреваемый, по словам следователей, неоднократно был судим за аналогичные эпизоды преступной деятельности. Следствие ходатайствует перед судом о заключении Маякова под стражу.

Маяков был задержан накануне. 22 октября в «Комитете за гражданские права» прошли обыски. Глава правозащитной организации, член СПЧ Андрей Бабушкин заявил, что в офис пришли 15 человек в штатском, которые заблокировали доступ в помещение для арендаторов. По итогам проверки был изъят личный компьютер сотрудника организации.