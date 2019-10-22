Правозащитники заявили об обысках в «Комитете за гражданские права»

В правозащитной организации «Комитет за гражданские права» проходят обыски. Об этом сообщили в Facebook глава фонда «Русь Сидящая» Ольга Романова и член организации Юлия Перепелова. Глава «Комитета за гражданские права» Андрей Бабушкин сообщил РБК, что в офис организации ворвались 15 человек в штатском, которые не дают людям войти в помещение. Бабушкин отметил, что полтора часа не мог зайти в офис организации.

«Блокировали дверь, только сейчас удалось нам ее открыть, к нам стоят спиной, проводят обыск в отсутствии арендатора помещений и других уполномоченных лиц», — заявил правозащитник.

Бабушкин предположил, что обыск проводит Следственный комитет.

РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета России.

«Комитет за гражданские права» основан в 1997 году, он занимается правозащитной и благотворительной деятельностью. Организацию возглавляет член Совета по правам человека при президенте Андрей Бабушкин.