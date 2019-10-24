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Госдума приняла закон о сокращенной рабочей неделе для женщин в селах

Государственная дума Российской Федерации приняла в третьем чтении закон, гарантирующий работающим в сельской местности женщинам сокращенный рабочий день. Документы опубликованы в электронной базе нижней палаты. Теперь документ поступит для рассмотрения в Совфед.

Автором поправок в Трудовой кодекс стала группа депутатов от фракции «Единая Россия» во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Закон дает женщинам, которые живут и работают вне городов, право на сокращенную рабочую неделю — не более 36 часов — при сохранении размера заработной платы. Также документ гарантирует им повышенную оплату в тех случаях, когда рабочий день разделен на части.

По словам Володина, принятый документ защитит сельчанок от риска снижения зарплаты и недоплат за тяжелые условия труда.

Пересмотр параметров Трудового кодекса связан с противоречиями в подзаконных актах. В постановлении Верховного совета РСФСР от 1990 года для работающих в селе женщин устанавливалась 36-часовая рабочая неделя. Однако она противоречила нынешней редакции ТК РФ, которая устанавливает для всех 40 часов.

В апреле поручение проработать законодательную основу для 36-часовой недели сельчанок дал председатель правительства Дмитрий Медведев. Ответственными за выполнение задания были назначены Минтруд, Минсельхоз, Минздрав, Минкультуры, Минпросвещения и Минэкономразвития.

Теги: Госдума, закон, рабочий день, женщины
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