Госдума одобрила сокращение рабочей недели для женщин в селах

Госдума приняла в первом чтении законопроект о сокращении рабочей недели до 36 часов для женщин, проживающих в сельской местности. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Поправки в Трудовой кодекс внесла группа парламентариев от «Единой России» во главе со спикером Вячеславом Володиным.

Согласно документу, для сельчанок может быть установлена сокращенная рабочая неделя (не более 36 часов) с оплатой в том же размере, что и при полной, в 40 часов, а также предоставлением одного выходного за свой счет без сохранения зарплаты.

В случае принятия закона женщинам на селе будет гарантирована повышенная оплата на местах, где рабочий день разделен на смены, добавил Володин. Ранее с предложением о сокращении рабочей недели в Госдуму обращались профсоюзы.

Необходимость внесения изменений в законодательство возникла из-за противоречия в подзаконных актах. В постановлении Верховного совета РСФСР от 1990 года с 1 января 1991-го фиксировалась сокращенная до 36 часов рабочая неделя для женщин на селе. Сейчас эта норма противоречит ст. 91 ТК с установленными для всех 40 часами.