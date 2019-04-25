Медведев поручил проработать вопрос о трудовом дне жительниц сел

Премьер-министр Дмитрий Медведев после отчета правительства перед Госдумой 17 апреля поручил профильным ведомствам проработать вопрос об изменении продолжительности трудовой недели для женщин, работающих на селе. Документ с поручениями кабмину опубликован на сайте правительства. О результатах необходимо доложить до 29 мая.

Ответственными за выполнение поручения президента в документе названы сразу несколько ведомств — Минтруд, Минсельхоз, Минздрав, Минкультуры, Минпросвещения и Минэкономразвития. К работе министерства должны привлечь Федерацию независимых профсоюзов России и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), следует из документа.

Сейчас для женщин, работающих в сельской местности, установлена укороченная рабочая неделя продолжительностью 36 часов за полную зарплату. Она зафиксирована в постановлении «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства на селе» 1990 года. Ранее в Минтруде РБК сообщили, что ведут с профсоюзами, работодателями и правительством консультации по вопросу изменения этой нормы.