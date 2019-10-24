В колонии Татарстана поймали кошку-наркокурьера

В Татарстане сотрудники колонии поймали кошку, с помощью которой в исправительное учреждение пытались доставить наркотики. Об этом сообщает сайт регионального УФСИН.

Из ошейника животного было вынуто вещество коричневого цвета растительного происхождения, предположительно, гашиш. Наркотик и кошку передали полицейским для дальнейшей экспертизы.

В этом учреждении подобный инцидент уже происходил в 2010 году.

В прошлом году двое жителей Тульской области были задержаны при попытке доставить наркотики в колонию с помощью кота. По данным полиции, ранее освободившийся заключенный забрал животное, которое жило на территории колонии, с собой. Он передал кота знакомым, которые изготовили специальный ошейник, куда поместили наркотики.